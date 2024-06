Un inquietante ritrovamento segnalato nei pressi del sottopiazza della Libertà, vicino al porticciolo di Salerno. Giochi pirotecnici abbandonati sugli scogli, esposti al sole, rappresentano un rischio potenziale per la sicurezza pubblica. Nonostante la presenza di pescatori e bagnanti che frequentano l’area, il pericolo è stato ignorato da molti.

Un Pericolo Sottovalutato

I giochi pirotecnici abbandonati sono stati segnalati da cittadini preoccupati che temono la presenza di fuochi inesplosi o difettati. Questi ordigni, se esposti a lungo al sole, potrebbero esplodere, mettendo a rischio l’incolumità delle persone nelle vicinanze. La segnalazione ha evidenziato l’urgenza di un intervento per la messa in sicurezza dell’area.

La “Città dei Divieti”

San Giuseppe Vesuviano è conosciuta come la “città dei divieti” a causa delle numerose restrizioni imposte dal nuovo regolamento della polizia urbana. Tuttavia, resta da chiarire se tra questi divieti sia incluso anche il divieto di sparare e abbandonare fuochi pirotecnici. Questa ambiguità normativa potrebbe contribuire all’indifferenza riscontrata tra i passanti.

Un Appello alla Sicurezza

Le autorità locali devono affrontare con urgenza questa situazione per prevenire incidenti potenzialmente gravi. È necessario verificare se i giochi pirotecnici abbandonati siano effettivamente pericolosi e, in caso affermativo, rimuoverli immediatamente. Inoltre, è fondamentale sensibilizzare la popolazione sui rischi associati all’abbandono di materiale pirotecnico e garantire che il regolamento urbano includa norme specifiche per prevenire tali comportamenti.