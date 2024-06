Un episodio sconcertante di violenza domestica si è verificato ad Aversa, in provincia di Caserta, culminato con l’arresto di un uomo di 37 anni. La vicenda ha inizio quando una donna di 36 anni, visibilmente scossa e con segni evidenti di percosse ed ecchimosi, si è presentata alla Stazione dei Carabinieri di Aversa per denunciare il suo ex fidanzato per aggressione.

L’Incredibile Svolgimento dei Fatti

Mentre la vittima stava narrando ai militari l’accaduto, l’uomo si è presentato in caserma, iniziando a inveire contro di lei con minacce esplicite. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’aggressore e lo hanno condotto in un altro ufficio per permettere alla donna di completare la denuncia in sicurezza.

La Dinamica dell’Aggressione

La donna ha raccontato ai carabinieri che la relazione con il 37enne era già terminata. Tuttavia, si era incontrata con lui per restituirgli il telefono. Durante l’incontro, l’uomo è salito a bordo della vettura della donna, iniziando a morderla e schiaffeggiarla. La vittima, nonostante lo shock e il dolore, è riuscita a liberarsi e a recarsi immediatamente alla caserma per denunciare l’accaduto.

Intervento dei Carabinieri

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato arrestato e messo in isolamento per evitare ulteriori minacce alla donna. La vittima ha potuto così completare la sua denuncia, descrivendo dettagliatamente le violenze subite.

Conseguenze e Considerazioni

Questo episodio mette in luce ancora una volta la gravità della violenza domestica e la necessità di interventi rapidi e decisi da parte delle autorità. L’azione tempestiva dei carabinieri di Aversa è stata fondamentale per proteggere la vittima e assicurare l’aggressore alla giustizia.