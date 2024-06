Ancora una giornata ad alta tensione a Mergellina, con un nuovo episodio di violenza ai danni del deputato Francesco Emilio Borrelli. La spiaggia di Mappatella Beach è stata teatro di un’aggressione contro il parlamentare dell’alleanza Verdi-Sinistra, nota per la sua battaglia contro l’abusivismo.

Il Contesto dell’Aggressione

Durante un sopralluogo alla rotonda Diaz, Borrelli stava documentando la presenza di abusivi che affittano illegalmente sedie e ombrelloni e vendono bibite senza autorizzazione. La situazione è degenerata quando alcuni di questi abusivi, infastiditi dalla presenza del deputato, hanno iniziato a minacciarlo e aggredirlo.

L’Attacco e le Conseguenze

Inizialmente, gli aggressori hanno tentato di bagnare Borrelli con secchiate d’acqua. Successivamente, uno di loro, accompagnato dalla madre, ha lanciato contro il deputato delle bottiglie da mezzo litro piene d’acqua, colpendolo all’occhio. Borrelli è stato costretto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove gli sono stati assegnati 10 giorni di prognosi. La polizia, presente sul luogo, ha ritenuto opportuno allontanare il deputato per evitare ulteriori rischi, impedendogli di procedere immediatamente contro i suoi aggressori.

Ulteriori Aggressioni

Subito dopo la partenza di Borrelli, gli stessi abusivi hanno aggredito la titolare di un chiosco regolare e suo padre 81enne, entrambi ricoverati al Fatebenefratelli con ferite e tagli. Gli aggressori, vicini a un clan di camorra della Torretta, hanno intimato ai titolari del chiosco di cessare la loro attività, rivendicando la zona come loro territorio.

Dichiarazioni del Deputato Borrelli

Borrelli ha espresso la sua indignazione per quanto accaduto, sottolineando l’assurdità di dover abbandonare un luogo pubblico sotto la minaccia di delinquenti. “Una vicenda incredibile in cui sono stato costretto ad andare via da un sito pubblico mentre i delinquenti sono rimasti tranquillamente lì ed hanno anche minacciato ed aggredito titolari regolari di un chiosco, intimandoli di lasciare l’attività perché quella è zona loro”, ha commentato. Il deputato ha promesso di portare la questione all’attenzione del Questore e ha ribadito la necessità di liberare Napoli da queste forme di criminalità.