Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha denunciato di essere stato minacciato e aggredito dai venditori abusivi durante un sopralluogo effettuato questa mattina sulla spiaggia della Rotonda Diaz. I venditori, sorpresi a fittare ombrelloni e sedie a pagamento, hanno reagito violentemente alla presenza del deputato. Secondo Borrelli, i venditori abusivi affittavano ombrelloni a 5 euro e sedie a 2 euro ai cittadini che si recavano in spiaggia, attività illecite che ha immediatamente segnalato alle forze dell’ordine. “I soliti cialtroni – ha commentato il deputato – intenti a vivere nell’illegalità. In assenza di controlli ritengono di potersi consentire tutto, impongono le loro leggi criminali. La spiaggia è comunale e deve essere gratuita per tutti i cittadini.”

Borrelli ha inoltre sottolineato l’importanza del recupero di Mappatella Beach, un progetto realizzato grazie alle battaglie e alle denunce a favore della balneabilità e contro gli abusivi. Ha ringraziato il Comune di Napoli e la I Municipalità per il loro impegno nel garantire servizi e pulizia sulla spiaggia. “La spiaggia della Rotonda Diaz è una risorsa di cui devono beneficiare tutti i napoletani senza essere costretti a subire prepotenze,” ha dichiarato.

Il deputato ha inoltre elogiato l’installazione delle docce e delle pedane per i disabili, ma ha concluso ribadendo la necessità di tenere fuori dalla spiaggia i delinquenti che approfittano delle persone oneste. “Occorre tenere fuori i delinquenti che vivono sulle spalle delle persone oneste,” ha affermato Borrelli, auspicando un aumento dei controlli per garantire la sicurezza e la legalità sulla spiaggia della Rotonda Diaz.