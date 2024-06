Il governo ha approvato un fondo di oltre 442 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza sismica che sta colpendo l’area dei Campi Flegrei, compresa tra i comuni di Pozzuoli, Napoli e Bacoli con un bonus da 400 a 900 euro. Questa misura si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione tra i residenti a causa dello sciame sismico che da mesi interessa la regione.

Il Fenomeno del Bradisismo

Il complesso vulcanico dei Campi Flegrei è noto per il fenomeno del bradisismo, che comporta l’alternanza di abbassamenti e innalzamenti del suolo. Le fasi di innalzamento sono spesso accompagnate da terremoti di bassa magnitudo. Recentemente, la zona è stata colpita da una scossa di magnitudo 4.4, la più forte registrata negli ultimi quattro decenni, aumentando la preoccupazione tra la popolazione locale.

Il Bonus per Abbandonare le Abitazioni a Rischio

Il decreto Infrastrutture, firmato dal Vicepremier Matteo Salvini, ha stanziato risorse per offrire un bonus mensile che varia da 400 a 900 euro per le persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni a rischio bradisismo. Questo contributo economico è destinato a supportare i residenti nei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, permettendo loro di trovare alloggi alternativi sicuri.

Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha chiarito che il bonus sarà erogato solo per le prime case e non per seconde abitazioni o edifici abusivi. Inoltre, il decreto introduce un divieto di nuove costruzioni civili nella zona, per prevenire ulteriori rischi.

Gestione e Monitoraggio

La gestione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei sarà affidata a un commissario straordinario, data l’incapacità della Regione Campania e dei comuni locali di affrontare autonomamente l’emergenza. Questo commissario avrà il compito di coordinare le operazioni di monitoraggio e prevenzione, oltre a garantire l’efficace distribuzione dei fondi stanziati.

Il sindaco di Pozzuoli ha espresso preoccupazione riguardo l’adeguatezza del fondo stanziato, ritenendolo insufficiente per coprire tutte le necessità della popolazione locale. L’assessore alle Attività Produttive, Zazzaro, ha inoltre richiesto la sospensione delle tasse per i commercianti della zona, ispirandosi al modello di gestione adottato in Emilia Romagna.

L’Abusivismo e le Carenze Urbanistiche

Un problema significativo che aggrava la situazione è l’abusivismo edilizio diffuso nella zona. Lo sviluppo urbanistico nei comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli è stato caotico e spesso ha ignorato i pericoli associati all’attività vulcanica. Le carenze nei piani di prevenzione e protezione civile degli enti locali hanno ulteriormente complicato la gestione dell’emergenza.

L’approvazione del bonus da 400 a 900 euro per i residenti dei Campi Flegrei rappresenta un passo importante verso la gestione dell’emergenza sismica e vulcanica nella regione. Tuttavia, resta fondamentale un monitoraggio costante e l’implementazione di misure preventive efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini. La nomina di un commissario straordinario e il coordinamento tra le varie forze in campo saranno cruciali per affrontare questa complessa situazione.