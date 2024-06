L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli ha comunicato le modalità per il ritiro e l’utilizzo della card solidale “Dedicata a Te”, un bonus spesa introdotto dal Governo e rifinanziato con 600 milioni di euro. Questo contributo permetterà agli aventi diritto di usufruire di circa 500 euro per la spesa quotidiana e i beni di prima necessità.

Disponibilità e Distribuzione

La carta sarà disponibile per i beneficiari a partire dal mese di settembre 2024. Per il Comune di Napoli, saranno distribuite esattamente 32.697 card. L’importo di 500 euro potrà essere speso nell’acquisto di alimenti e generi di prima necessità.

Requisiti per l’Ottenimento

I cittadini che possono ricevere la card per il bonus spesa devono appartenere a nuclei familiari residenti nel territorio italiano e possedere i seguenti requisiti alla data della pubblicazione del decreto (6 giugno):

Iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Napoli.

Titolarità di una certificazione ISEE Ordinario valida, con un indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Sono esclusi dal beneficio coloro che già dispongono di altre misure di sostegno come l’Assegno di Inclusione, la Carta Acquisti o qualsiasi altra iniziativa di inclusione sociale o contrasto alla povertà con erogazione di un sussidio economico. Anche i nuclei in cui un componente è titolare di NASPI, Disoccupazione, Indennità di Mobilità, Fondi Solidarietà, Cassa Integrazione o qualsiasi altra fonte di integrazione salariale erogata dallo Stato non saranno inclusi.

Procedura di Assegnazione

Non sarà necessario inviare richieste via e-mail, telefonare o recarsi agli sportelli comunali. Sarà l’INPS a inoltrare automaticamente l’elenco degli aventi diritto al Comune di Napoli, sulla base dei dati disponibili.

Criteri di Priorità

Sarà data precedenza ai nuclei che presentano le seguenti caratteristiche:

Nuclei composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010. Priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006. Priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Nuclei composti da non meno di 3 componenti. Priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Gli elenchi degli assegnatari saranno resi noti sul sito ufficiale del Comune di Napoli e potranno essere consultati autonomamente accedendo con il proprio SPID al portale dedicato.

Modalità di Ritiro e Utilizzo

Le modalità di ritiro delle comunicazioni di assegnazione della carta saranno rese note dal Comune di Napoli sul sito ufficiale. La carta dovrà essere ritirata, previa prenotazione, presso il più vicino ufficio postale.

Il primo acquisto, necessario per l’attivazione della carta, dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024.

L’intero importo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025.

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali, escludendo qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Beni Alimentari Acquistabili

Tra i beni alimentari acquistabili con “Dedicata a Te” rientrano:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco, tonno e carne in scatola

Latte e derivati, uova, oli d’oliva e di semi

Prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria

Pasta, riso, cereali vari

Ortaggi freschi, lavorati e surgelati, pomodori pelati e conserve

Legumi, semi e frutti oleosi, frutta di ogni tipo

Alimenti per bambini e per la prima infanzia, lieviti naturali, miele

Zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino

Caffè, tè, camomilla, prodotti DOP e IGP

Questa iniziativa rappresenta un importante aiuto per le famiglie in difficoltà, garantendo loro l’accesso a beni di prima necessità e contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi ne ha più bisogno.