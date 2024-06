Prenotare le vacanze estive è diventato sempre più complesso a causa dell’aumento dei prezzi, ma in soccorso tra gli altri arriva il Bonus studenti da 1000 euro. Strutture alberghiere, ostelli e persino i trasporti hanno visto un incremento nei costi, con treni e voli nazionali e internazionali che sono diventati esponenzialmente più cari. Questo scenario rende le vacanze estive un lusso non sempre accessibile, specialmente per gli studenti universitari che non hanno un proprio reddito e sono ancora a carico dei genitori.

Fine del Bonus Vacanze Legato all’ISEE

Il bonus vacanze legato all’ISEE, introdotto durante la pandemia da Covid-19 per supportare le strutture alberghiere italiane, non esiste più. Tuttavia, ci sono ancora altre opportunità per ottenere incentivi e rimborsi per le vacanze. Uno di questi è il bonus vacanze 2024, destinato sia agli studenti che ai pensionati per soggiorni studio, come i viaggi all’estero per imparare una nuova lingua.

Bonus Vacanze 2024: Estate INPSieme

Il progetto Estate INPSieme 2024 offre un bonus vacanze fino a 1.000 euro per ciascun richiedente. Questo incentivo economico è rivolto ai figli dei dipendenti pubblici e pensionati della pubblica amministrazione. I destinatari devono frequentare l’anno scolastico 2023/2024 nelle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, devono soddisfare requisiti specifici, come la frequenza scolastica nell’anno precedente, con eccezioni per studenti disabili o invalidi civili al 100%.

Per presentare la domanda, è necessario possedere le credenziali di accesso come SPID, CIE o CNS e un’attestazione ISEE valida.

Importo del Bonus Vacanze

L’importo del bonus vacanze 2024 varia in base alla durata del soggiorno e al valore dell’ISEE familiare. Gli importi massimi sono:

600 euro per un soggiorno di una settimana

Bonus da 1000 euro per un soggiorno di due settimane agli studenti

Il bonus consiste in un rimborso erogato dall’INPS alla fine del soggiorno, quindi le famiglie devono anticipare la somma.

Altri Bonus per l’Estate 2024

Oltre al bonus vacanze 2024 per studenti e pensionati, ci sono altre agevolazioni disponibili per l’estate 2024:

Bonus Condizionatori

Permette di dedurre il 50% della spesa finale dalle tasse per l’acquisto e l’installazione di condizionatori che sostituiscano apparecchi più inquinanti o che possano essere utilizzati anche come riscaldamento durante l’inverno. Questo bonus edilizio è valido fino alla fine del 2024.

Bonus Zanzariere

Consente di detrarre il 50% della spesa fino a un massimo di 60.000 euro per l’acquisto e l’installazione di zanzariere regolabili, marchiate CE, installate su superfici vetrate.

Bonus Tende da Sole

Permette di detrarre il 50% della spesa fino a 60.000 euro per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, che possono essere fisse, a rullo, esterne, a persiane o veneziane, o interne a rulli avvolgibili.

Altre Detrazioni

Altre due detrazioni significative includono:

Rimborso fino a 100 euro per l’iscrizione di minori dai 3 ai 14 anni ai centri estivi per figli o orfani di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.

Detrazioni fiscali fino al 19% della retta dei centri sportivi per la stessa categoria di persone.

Detassazione fino al 15% sulle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario nel settore turistico durante il periodo estivo.

Nonostante l’aumento dei prezzi, esistono ancora varie possibilità per ridurre i costi delle vacanze estive tramite bonus e incentivi statali. I programmi come Estate INPSieme offrono un sostegno significativo per gli studenti e le famiglie dei dipendenti pubblici, permettendo di godere di esperienze formative e vacanze senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.