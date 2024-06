L’estate è arrivata e con essa la necessità di trovare soluzioni per i bambini e i ragazzi durante la pausa scolastica e che possono sfruttare il Bonus figli da 3 a 13 anni. I centri estivi sono diventati un’importante risorsa per molte famiglie italiane, sostituendo le lunghe villeggiature familiari dei tempi passati, quando le ferie erano più lunghe. Oggi, con ferie che si riducono spesso a pochi giorni, i genitori si trovano a cercare alternative per la gestione delle vacanze dei propri figli.

Il Problema dei Costi

Tuttavia, i centri estivi non sono gratuiti e possono avere costi significativi, rendendo difficile l’accesso per molte famiglie. Per affrontare questo problema, alcuni comuni, hanno introdotto iniziative per sostenere le famiglie nel coprire i costi di frequenza ai centri estivi con un Bonus per i figli da 3 a 13 anni

Il Nuovo Bonus Figli del Comune di Cento

Il Comune di Cento ha lanciato un avviso per l’assegnazione di voucher destinati alle famiglie con bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Questi voucher sono stati ideati per coprire parte dei costi di frequenza ai centri estivi nel 2024. Le famiglie interessate possono presentare la domanda esclusivamente online dal 11 giugno al 10 luglio 2024, utilizzando il sito ufficiale del Comune e possedendo un’identità digitale SPID e un ISEE inferiore o uguale a 24.000 euro.

Chi può beneficiare del bonus:

Famiglie residenti nel Comune di Cento.

Bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2021) e figli dei richiedenti.

Entrambi i genitori devono essere occupati o in altre situazioni specifiche (come cassa integrazione, mobilità, o disoccupazione con partecipazione a misure attive del lavoro).

L’ISEE della famiglia deve essere pari o inferiore a 24.000 euro.

Dettagli del Contributo:

Il contributo copre i costi di iscrizione ai centri estivi fino a un massimo di 100 euro a settimana per bambino/ragazzo. Se il costo settimanale è inferiore a 100 euro, il voucher coprirà l’intero importo. Il limite massimo di contributo per ogni bambino/ragazzo è di 300 euro.

Come presentare la domanda:

Accedere al sito ufficiale del Comune di Cento e navigare nella sezione dedicata ai centri estivi 2024.

Seguire le istruzioni per l’iscrizione, completando la domanda online entro il 10 luglio 2024 alle ore 10.00.

Compilare tutte le sezioni necessarie, incluso l’ISEE e altre informazioni richieste per verificare i requisiti.

Particolare attenzione è data all’inclusività:

I bambini e ragazzi con disabilità certificata possono beneficiare del contributo, indipendentemente dall’ISEE della famiglia, in conformità con la legge 104/1992.

Questo nuovo bonus figli da 3 a 13 anni rappresenta un passo importante verso l’accessibilità dei centri estivi per tutte le famiglie, aiutando a bilanciare le esigenze lavorative e familiari durante i mesi estivi. Con l’assistenza fornita dal Comune di Cento, molte famiglie potranno affrontare con maggiore tranquillità il periodo estivo, sapendo che i loro figli sono impegnati in attività sicure e stimolanti.