Per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, è disponibile un Bonus Inps per le spese sostenute per la frequenza di un centro estivo diurno. Questo contributo copre il periodo da giugno al 7 settembre e rappresenta un’importante opportunità per le famiglie di alleggerire i costi relativi alle attività estive dei loro figli.

Dettagli del Contributo

Il bando dell’INPS prevede un rimborso, totale o parziale, di un importo massimo di 100 euro a settimana, fino a quattro settimane, anche non consecutive per un centro estivo. È importante notare che il centro estivo deve essere uno solo, scelto dal richiedente, e non sono ammessi centri estivi che prevedano anche il pernottamento.

Scadenza e Presentazione della Domanda

La scadenza per presentare la domanda per il bonus centri estivi INPS 2024 è fissata alle 12 del 26 giugno. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica all’INPS. Per farlo, bisogna accedere all’area riservata con SPID, CIE oppure CNS, e selezionare “Centri estivi” dalla sezione “Prestazioni Welfare”. Dopo l’invio, la domanda sarà visualizzabile nella sezione “Le mie domande” all’interno dell’area riservata.

Calcolo del Rimborso

Il rimborso varia in base all’ISEE del nucleo familiare:

Fino a 8.000 euro: 100%

Da 8.000,01 a 24.000 euro: 95%

Da 24.000,01 a 32.000 euro: 90%

e Da 32.000,01 a 56.000 euro: 85%

Oltre 56.000 euro: 80%

Graduatoria degli Ammessi

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata entro il 30 luglio sul sito dell’INPS. In totale, l’INPS riconoscerà 3.000 contributi, coprendo le spese per attività ludico-ricreative-sportive, vitto, gite e altre attività previste dal programma del centro, oltre alle assicurazioni, dunque un Bonus estivo.

Priorità e Maggiorazioni

La priorità sarà data ai nuclei familiari con ISEE più basso. Inoltre, per i giovani con disabilità grave o gravissima, previa richiesta in fase di compilazione della domanda, è prevista una maggiorazione del 50% del contributo per coprire le spese di assistenza dedicata.

Modalità Regionali per Richiedere il Bonus

In alcune regioni, il processo di richiesta può variare leggermente. Ecco una panoramica delle modalità di richiesta nelle singole regioni.

Lombardia

In Lombardia, i servizi sono gestiti direttamente dai Comuni. Per esempio, a Milano, le prenotazioni per i centri estivi della scuola primaria si sono chiuse il 3 aprile, e non sono previste iscrizioni tardive. Brescia ha seguito un iter simile con una chiusura definitiva delle iscrizioni il 28 maggio.

Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha stanziato 7 milioni di euro per i centri estivi nel 2024. I genitori possono contare su un contributo massimo di 300 euro a figlio, con un limite di 100 euro a settimana. Le domande devono essere presentate online direttamente al Comune o al Distretto di residenza.

Liguria

In Liguria, il voucher centri estivi 2024 è disponibile per famiglie con figli dai 3 ai 14 anni e con un ISEE non superiore a 30.000 euro. Le domande possono essere presentate dal 16 settembre al 15 novembre 2024, a servizio usufruito.

Il bonus INPS centro estivo 2024 rappresenta un’importante agevolazione per le famiglie di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione. Con una domanda semplice da presentare online e un rimborso basato sull’ISEE, questo contributo offre un supporto concreto per coprire le spese delle attività estive dei bambini. Assicurati di presentare la domanda entro la scadenza e di seguire le specifiche regionali per ottenere il massimo beneficio.