Una voce che circola sul web suggerisce che le famiglie italiane possano ottenere un contributo di 500 euro se decidono di rimanere nel nostro Paese per le vacanze estive, tuttavia, si tratta di una bufala, è realtà invece il Bonus Estate da 100 euro a settimana per i figli. Alcune agevolazioni, dunque, saranno attive durante l’estate, come quelle per l’installazione di condizionatori, tende da sole e zanzariere e quella dell’INPS, ad esempio, rimborserà fino a 100 euro per l’iscrizione a centri estivi organizzati in ludoteche, scuole o centri sportivi per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

La detassazione fino al 15% delle retribuzioni lorde dei lavoratori nel settore turistico è un’altra agevolazione prevista. Tuttavia, il presunto nuovo bonus vacanze, con un contributo fino a 500 euro per le famiglie che programmano un soggiorno in Italia, non esiste. Le condizioni che si leggono fanno riferimento al bonus erogato dal governo Conte nell’estate 2020. Pertanto, non sono attive notizie a riguardo né sul sito dell’INPS né su quello dell’Agenzia delle Entrate.

Sebbene non vi sia il bonus vacanze, sono presenti altri contributi utili per l’estate 2024:

Bonus Condizionatori: Si può ottenere un incentivo fino a fine 2024 legato ai bonus edilizi, che permette di portare in detrazione il 50% della spesa finale per l’installazione di condizionatori.

Zanzariere: Attraverso gli ecobonus, è possibile portare in detrazione il 50% della spesa entro un massimo di 60 mila euro per l’installazione di zanzariere regolabili, con marchiatura CE e altre specifiche.

Bonus Tende da Sole: Come per le zanzariere, si può portare in detrazione il 50% della spesa fino a un massimo di 60mila euro per l’acquisto e l’installazione di tende da sole.

Centri Estivi: L’INPS rimborsa fino a 100 euro per l’iscrizione a minori di età tra i 3 e i 14 anni, figli o orfani ed equiparati di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici. Per i centri sportivi, la detrazione arriva fino al 19% delle rette.

Pertanto, nonostante l’assenza del presunto bonus vacanze, ci sono comunque diverse agevolazioni che possono rendere l’estate 2024 più conveniente per molte famiglie italiane.