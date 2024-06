Nel giugno 2024, a sei mesi dall’approvazione della Legge di Bilancio 2024, il governo italiano ha annunciato l’imminente erogazione del nuovo Bonus da 460 euro sulla carta, un aiuto finanziario volto a mitigare le difficoltà economiche che persistono dal 2022. Questo aiuto, presto disponibile, mira a fornire un sostegno concreto alle famiglie in un periodo di inflazione sostenuta, rivolgendosi a un vasto gruppo di destinatari, inclusi coloro con redditi medio-bassi e chi, pur trovandosi in difficoltà, non è eleggibile per l’Assegno di Inclusione.

L’annuncio del Bonus di 460 Euro sulla carta

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha recentemente annunciato che la Social Card sarà attiva a breve, segnando un passo avanti significativo per milioni di cittadini che potranno usufruire del bonus di 460 euro. Questo bonus sarà utilizzabile per acquisti vari come alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici.

Il decreto che regolamenta questa misura verrà pubblicato a giorni e prevede che i possessori della Carta Dedicata a Te avranno diritto a sconti fino al 15% nei negozi aderenti, superando le soglie stabilite precedentemente.

Incremento del numero di beneficiari

Quest’anno, il numero di famiglie che riceveranno il bonus è previsto aumentare a 1,4 milioni, con un incremento di 100.000 unità rispetto all’anno scorso. Inoltre, l’importo del bonus sarà superiore ai 457 euro erogati l’anno scorso, grazie a circa 50 milioni di euro di fondi residui aggiunti ai 600 milioni previsti dalla Legge di Bilancio.

Requisiti per il Bonus sulla carta da 460 euro

Per ottenere la Carta Dedicata a Te, le famiglie devono presentare un ISEE non superiore a 15.000 euro e non devono ricevere altri aiuti statali come l’Assegno di Inclusione. L’INPS selezionerà i beneficiari basandosi sulla composizione del nucleo familiare, dando priorità a quelle con almeno tre membri e un minore di 14 anni, oltre che sul valore dell’ISEE.

Lancio e distribuzione della Carta Dedicata a Te

L’evento di lancio della Carta Dedicata a Te è fissato per il 6 giugno 2024, con la distribuzione che inizierà a luglio. Non sarà necessario presentare alcuna richiesta formale per ricevere il sostegno; le famiglie dovranno solo assicurarsi di soddisfare i requisiti richiesti e avere un ISEE aggiornato.

Nonostante alcune voci di possibili ritardi, il Ministro Lollobrigida ha chiarito che qualsiasi ritardo nella distribuzione dopo le elezioni europee del 2024 è intenzionale per prevenire malintesi politici. La misura è pensata come supporto tangibile per le famiglie a basso reddito, garantendo loro un aiuto concreto in un periodo di sfide economiche persistenti.

Il governo italiano, attraverso l’introduzione del Bonus di 460 euro e la Carta Dedicata a Te, dimostra il proprio impegno nel sostenere le famiglie in difficoltà. Questo nuovo aiuto finanziario rappresenta un importante passo avanti per migliorare la qualità della vita di milioni di cittadini, offrendo loro una rete di sicurezza in un momento di inflazione e incertezze economiche.