A partire dalla seconda settimana di giugno 2024, il Trattamento integrativo, precedentemente noto come Bonus Renzi da 100 euro, sarà erogato per i beneficiari della Naspi. Tuttavia, le date di pagamento possono variare tra i beneficiari, rendendo necessario il controllo individuale tramite il sito dell’INPS.

Modalità di Controllo per i Beneficiari della Naspi

I destinatari del Trattamento integrativo che ricevono la Naspi possono verificare la data esatta di accredito seguendo questi passaggi:

Accesso al sito INPS: Visitare il sito www.inps.it.

Fascicolo previdenziale: Accedere alla sezione del fascicolo previdenziale.

Autenticazione: Effettuare l’accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Sezione Pagamenti: Selezionare “Prestazioni” dal menu laterale e poi cliccare su “Pagamenti”.

Verifica pagamento: Individuare la prestazione e l’anno di riferimento (2024) e verificare la presenza di disposizioni di pagamento relative a giugno 2024.

Pagamento del Bonus Renzi per i Lavoratori Dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, il Trattamento integrativo sarà incluso direttamente nella busta paga di fine giugno 2024. Per verificare l’accredito, è sufficiente controllare il cedolino dello stipendio, dove la voce “Trattamento integrativo L. 21/2020” indicherà l’importo ricevuto.

I dipendenti pubblici possono scaricare e controllare i loro cedolini attraverso il sito NoiPA.

Funzionamento del Trattamento Integrativo

Il Trattamento integrativo è destinato sia ai lavoratori dipendenti che ai beneficiari della Naspi, con modalità di pagamento distinte. Per i lavoratori dipendenti, il bonus viene erogato come parte dello stipendio mensile dal datore di lavoro. Per i disoccupati con Naspi, il pagamento viene effettuato dall’INPS sul conto corrente utilizzato per la disoccupazione, ma con versamenti separati.

Categorie di Destinatari

Il Bonus Renzi da 100 euro di giugno 2024 sarà erogato alle seguenti categorie:

Soci lavoratori di cooperative

Lavoratori in cassa integrazione

Collaboratori con contratto a progetto o co.co.co

Stagisti e tirocinanti

Percettori di borsa di studio, assegno di ricerca o premio di studio

Lavoratori socialmente utili

Sacerdoti

Disoccupati con indennità Naspi, in regime Dis-Coll

Disoccupati agricoli

Lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio

Lavoratori in congedo di paternità

Richiesta e Calcolo del Bonus

Il Trattamento integrativo è assegnato automaticamente senza la necessità di presentare una domanda. L’importo massimo è di 1.200 euro annui (100 euro al mese), riservato ai lavoratori con reddito annuo fino a 15.000 euro. Per redditi tra 15.001 e 28.000 euro, l’importo viene ridotto progressivamente fino ad annullarsi oltre la soglia dei 28.000 euro.

Come richiedere la Naspi?

Accedere al sito INPS e visitare la sezione per la richiesta della Naspi.

Verificare di soddisfare i requisiti richiesti.

Compilare la domanda online seguendo le istruzioni.

Attendere la valutazione dell’INPS.

La Naspi e il Trattamento integrativo terminano insieme?

Generalmente, il Trattamento integrativo cessa con la scadenza della Naspi. Tuttavia, è consigliabile verificare le specifiche normative.