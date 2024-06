I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno messo a segno un’importante operazione di contrasto alla criminalità organizzata, culminata con l’arresto di un pluripregiudicato residente a Cicciano. Durante l’operazione, condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola, sono sequestrati armi e munizioni. L’operazione ha avuto inizio con una serie di appostamenti che hanno portato all’individuazione di un casolare abbandonato in una zona rurale, utilizzato dall’arrestato come deposito di merce illegale. All’interno del casolare, le forze dell’ordine hanno scoperto circa 2,5 kg di hashish, suddivisi in panetti, 400 euro in contanti, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e caricatore rifornito, 71 munizioni di vario calibro e 2 ordigni esplosivi artigianali.

La Valutazione del Sequestro

Secondo le stime degli investigatori, qualora immessa sul mercato, la sostanza stupefacente avrebbe generato un guadagno illecito di oltre 60.000 euro. Tutto il materiale è immediatamente sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola. Le unità specializzate della Polizia di Stato hanno successivamente prelevato e disinnescato gli ordigni esplosivi, garantendo così la sicurezza della zona.

L’Arresto e i Precedenti dell’Indagato

L’uomo arrestato, noto alle forze dell’ordine per i suoi gravi precedenti penali, tra cui estorsione e tentato omicidio, è colto in flagranza di reato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato nella casa circondariale di Poggioreale, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

La Lotta alla Criminalità

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata nella provincia di Napoli. Le forze dell’ordine, grazie a un costante lavoro di intelligence e monitoraggio del territorio, continuano a contrastare efficacemente il traffico di stupefacenti e il possesso illegale di armi.