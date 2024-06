Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato una serie di perquisizioni domiciliari nei comuni di Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano. L’operazione ha coinvolto circa 50 poliziotti della squadra mobile di Napoli e dei comandi di Acerra, San Giuseppe Vesuviano e Nola. Durante le operazioni, all’interno di un garage situato a Marigliano, sono sequestrate tre automobili Alfa Romeo Giulietta, tutte risultate provento di furto. All’interno delle auto, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un ordigno rudimentale delle dimensioni di circa 25 cm x 10 cm, consistente in un serbatoio contenente combustibile e un piccolo telecomando per l’azionamento del congegno, trovato nel bagagliaio in una scatola. Inoltre, sono state trovate targhe false, due lampeggianti blu portatili con cavo per il collegamento all’accendisigari e una sirena bitonale, simile a quelle in dotazione alle forze di polizia.

La perquisizione è estesa anche a un piccolo appezzamento di terreno adiacente al garage. Qui, parzialmente sotterrate, sono trovate circa 120 cartucce di vario calibro, un fucile calibro 12 con canna tagliata e un fucile carabina a lunga canna con otturatore scorrevole e girevole. Inoltre, sono rinvenuti tre giubbotti.

L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato nella regione, evidenziando l’efficacia delle attività investigative e operative della Polizia di Stato. Il sequestro delle armi e dei veicoli rubati contribuisce a migliorare la sicurezza nella comunità, riducendo la disponibilità di strumenti potenzialmente utilizzabili per attività criminali.