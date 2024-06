In un’importante operazione condotta dai Carabinieri di Torre Annunziata, sgominata una banda di spacciatori attiva nel Vesuviano. L’operazione, culminata con cinque arresti, è stata eseguita in seguito a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).

Gli Arresti

I cinque arrestati sono accusati di far parte di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno rivelato che la banda operava nel rione popolare noto come “Piano Napoli” di Boscoreale, una zona nota per l’alto tasso di criminalità legato al traffico di droga.

Le Attività della Banda

Secondo quanto emerso dalle indagini, la banda gestiva tutte le attività connesse alla “piazza” di spaccio. Queste attività includevano:

Rifornimento dei Pusher: I membri del gruppo si occupavano di procurare le sostanze stupefacenti necessarie per i “pusher”, i piccoli spacciatori che si occupavano della vendita al dettaglio.

Vendita e Cessione al Dettaglio: La banda organizzava infatti la vendita diretta delle droghe, assicurandosi che la distribuzione fosse efficiente e che le sostanze arrivassero rapidamente ai consumatori.

Funzioni di Palo e Vedetta: Per proteggere le operazioni di compravendita della droga, alcuni membri del gruppo svolgevano il ruolo di “palo” e “vedetta”. Questi individui monitoravano l’area per prevenire eventuali interventi delle forze dell’ordine e garantire che le operazioni si svolgessero senza intoppi.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

L’intervento dei Carabinieri di Torre Annunziata rappresenta quindi un duro colpo per il traffico di stupefacenti nella zona del Vesuviano. L’operazione, frutto di mesi di indagini e appostamenti, si è resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e la Direzione Distrettuale Antimafia, che ha fornito il supporto necessario per ottenere i mandati di arresto.

Le autorità sperano che questa operazione possa contribuire a ridurre il traffico di droga nella regione e a ristabilire un clima di sicurezza e legalità nei quartieri più colpiti da questa piaga.