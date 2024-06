Momenti di grande apprensione si sono vissuti ieri mattina presso il centro commerciale Le Bolle di Eboli, quando alcuni passanti hanno notato un bambino lasciato solo all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole. La prontezza dei presenti e l’intervento delle autorità hanno evitato una possibile tragedia.

L’Allarme e il Pronto Intervento

Intorno alle 11:00, alcuni clienti del centro commerciale hanno notato il piccolo all’interno dell’auto, visibilmente sofferente per il caldo. Senza esitazione, hanno immediatamente allertato la sicurezza privata del centro, che ha poi chiamato la polizia. Nel frattempo, alcuni passanti hanno tentato di rassicurare il bambino, cercando di mantenere la calma.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto nel giro di pochi minuti e, con l’ausilio della sicurezza privata, hanno rapidamente aperto il veicolo per tirare fuori il bambino. Fortunatamente, nonostante il grande spavento, il piccolo è risultato illeso e non ha necessitato di cure mediche immediate.

La Ricerca della Madre

Mentre il bambino veniva messo al sicuro, la polizia ha avviato le ricerche per rintracciare il genitore. La madre è stata trovata all’interno del centro commerciale, visibilmente sconvolta. In stato di choc, ha spiegato agli agenti di essersi distratta per pochi minuti, dimenticando completamente di aver lasciato il figlio in auto.

Possibili Conseguenze Legali

Nonostante il lieto fine, la madre potrebbe ora affrontare conseguenze legali. La polizia sta valutando se procedere con una denuncia per abbandono di minore, un reato che può comportare gravi sanzioni. Le autorità hanno ricordato l’importanza di non lasciare mai bambini o animali incustoditi in auto, soprattutto nei mesi estivi, quando le temperature all’interno dei veicoli possono raggiungere livelli pericolosi in pochi minuti.