Montemarano, in Irpinia, sconvolta da una tragica notizia: un bambino di soli 8 anni ha perso la vita a seguito di un incidente domestico avvenuto nel garage di casa. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, gettando nello sconforto l’intera comunità.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo i primi accertamenti, il piccolo sarebbe caduto battendo violentemente la testa. L’incidente è avvenuto nel garage della sua abitazione, un luogo che solitamente dovrebbe essere sicuro ma che si è trasformato in uno scenario di tragedia. Non sono ancora chiare le circostanze esatte della caduta, e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire i fatti.

L’Intervento dei Soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, purtroppo per il bambino non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, lasciando la famiglia e l’intera comunità nello sconforto.

Le Indagini

I Carabinieri, giunti sul luogo della tragedia, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La salma del bambino è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati, dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica per gli accertamenti necessari. Saranno gli inquirenti a stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o se vi siano altre responsabilità da accertare.

Un Dolore Incolmabile

La morte di un bambino è sempre un evento straziante, che colpisce profondamente non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità. Montemarano si stringe intorno alla famiglia del piccolo, esprimendo il proprio cordoglio e solidarietà in questo momento di immenso dolore.