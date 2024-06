Una donna è stata denunciata per aver fotografato la propria scheda elettorale durante il voto. L’episodio è avvenuto nella sezione 11 dell’istituto Niglio, dove si stava svolgendo il ballottaggio tra Giuseppe Coppola e Umberto Cimmino.

I Dettagli dell’Accaduto

La presidente del seggio ha consegnato la scheda alla donna, che si è poi recata nella cabina elettorale. Poco dopo, i componenti del seggio hanno udito il suono del click di un telefonino, segno che la donna aveva scattato una foto. Al termine del voto, la scheda è stata messa da parte in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno poi inoltrato l’informativa alla Procura.

Non è stato reso noto per quale dei due candidati la donna avesse espresso il voto. Tuttavia, la donna ora rischia un’ammenda o addirittura il carcere per la violazione della segretezza del voto, un principio fondamentale della democrazia.

Affluenza alle Urne

L’affluenza alle urne nei nove comuni campani al voto per i ballottaggi è stata del 22,08% alle ore 19. Avellino ha registrato la partecipazione più alta con il 27,35%, mentre Torre Annunziata ha avuto la più bassa con il 13,45%. Alle ore 12, l’affluenza complessiva era del 9,75%, con Avellino ancora in testa con il 12,25% e Torre Annunziata al minimo con il 5,62%.

Altri Comuni al Voto

Oltre a Avellino e Torre Annunziata, si è votato anche a Grumo Nevano, Sant’Antimo e altri comuni dell’hinterland partenopeo. Le operazioni di voto continuano fino alle 15 di oggi, dopodiché inizierà lo spoglio delle schede per determinare i nuovi primi cittadini.