Anna Suarato, candidata al consiglio comunale nella lista Forza Stabia per il centrodestra, è finita sotto la lente d’ingrandimento di Dillingernews, il sito di Fabrizio Corona. Un video postato sui social di Dillinger ha scatenato reazioni contrastanti, gettando la Suarato in una controversia mediatica.

Il Video in Spiaggia

Nel video, Anna Suarato è ripresa in spiaggia mentre balla al ritmo di “Italodisco” dei The Kolors e si versa addosso dello champagne. Il video, accompagnato dal commento ironico di Dillinger “Se sei incerto politicamente ora è il momento di supportare gente con basi solide e valori condivisibili”, ha generato un’ondata di commenti sia ilari che indignati.

Reazioni del Pubblico

Le reazioni degli utenti sui social sono state variegate. Molti hanno espresso ilarità o sdegno per il comportamento della Suarato. Alcuni commenti, come “Chissà che divertimento: buttare Champagne per fare video di pessimo gusto. Una poveretta” e “La cosa peggiore, credono di essere belle e attraenti, ma oggi queste donne hanno perso la femminilità o l’essere desiderate”, riflettono la divisione dell’opinione pubblica sull’episodio.

Precedenti Mediatica

Non è la prima volta che Anna Suarato attira l’attenzione dei media. Era già stata sotto i riflettori di Propaganda Live per la sua singolare attività elettorale via social. Nei suoi video amatoriali, la Suarato spiega in maniera divertente le sue idee per il rilancio della città, attirando l’attenzione di Diego Bianchi, che ha mostrato e commentato alcuni dei suoi video durante il programma, soffermandosi anche sulla sua camminata e sui commenti ricevuti.