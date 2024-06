L’ombra di una nuova babygang torna a minacciare il centro della città, con l’ultima aggressione avvenuta nella Galleria Umberto I, dove un giovane è stato brutalmente aggredito senza motivo apparente. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha denunciato l’episodio, sottolineando la necessità di controlli e misure straordinarie per contrastare questa deriva.

La Galleria Umberto I: Attrazione Turistica di Giorno, Teatro di Violenze di Notte

La Galleria Umberto I di Napoli, se da un lato è una popolare attrazione turistica e un centro commerciale di giorno, dall’altro diventa terreno di conquista per babygang di notte. In particolare, sono le bande di giovani dei Quartieri Spagnoli a perpetrare violenze e seminare terrore nella monumentale galleria.

L’Aggressione: Un Giovane Picchiato Senza Motivo

Lunedì sera, un ragazzo di 15 anni è aggredito mentre era in compagnia di sua sorella e un’amica. Senza alcun motivo apparente, lo ha attaccato un ragazzo più grande, armato di mazza e taser, che lo ha lasciato sanguinante e pieno di lividi. L’aggressore, proveniente dai Quartieri Spagnoli, ha chiesto informazioni sulla zona di provenienza prima di colpire la vittima.

Richiesta di Misure Straordinarie per Ripristinare la Sicurezza

Il deputato Borrelli ha espresso preoccupazione per l’escalation di violenza nella Galleria Umberto I e ha sottolineato la necessità di maggiore sicurezza e sorveglianza costante nella zona. Le autorità devono agire con determinazione per contrastare la violenza e la criminalità giovanile, togliendo potere alle babygang che stanno prendendo il controllo di porzioni sempre più vaste del territorio cittadino.

Indagini in Corso e Acquisizione di Prove

Le indagini sul caso sono in corso e i carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. È fondamentale agire rapidamente per individuare i responsabili e garantire la sicurezza dei cittadini, impedendo che episodi di violenza come questo si ripetano in futuro.