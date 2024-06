La comunità di Sant’Agata dei Goti si unisce nel ringraziare l’Ospedale San Pio per aver salvato la vita di un bambino di 11 mesi in seguito a un grave incidente asmatico. Il padre del piccolo ha scritto una lettera al Direttore Generale del San Pio, Maria Morgante, per esprimere la sua gratitudine e per mettere in luce l’importanza vitale del pronto soccorso funzionante sul territorio.

Il 31enne residente di Sant’Agata dei Goti ha narrato la drammatica esperienza che ha coinvolto suo figlio, il quale ha iniziato a manifestare ripetute crisi asmatiche. Nonostante uno spruzzo di broncodilatatore, il bambino ha mostrato segni di grave pericolo, assumendo un colore cianotico. Il tempestivo intervento del personale medico e infermieristico dell’Ospedale San Pio ha fatto la differenza, impedendo una tragica conclusione.

Il bambino è stato immediatamente preso in carico e sottoposto a trattamenti vitali, tra cui aerosol ed iniezioni di adrenalina, prima di essere trasferito in elicottero al Santobono. È evidenziato che il bambino è “letteralmente salvato dal personale dell’ospedale santagatese: questione di minuti e sarebbe morto”.

Il gesto commovente del padre ha messo in evidenza l’importanza cruciale di un pronto soccorso pienamente funzionante sul territorio. La prontezza e la professionalità dimostrate dal personale medico e infermieristico del San Pio hanno rappresentato il primo anello di una catena di soccorso che ha portato il bambino all’ospedale Santobono, garantendogli così la possibilità di salvarsi.

La comunità locale si è unita nel ringraziare il personale dell’Ospedale San Pio per il loro straordinario impegno, la loro dedizione e la loro competenza nel garantire cure di altissimo livello in situazioni di emergenza. L’episodio ha rafforzato il concetto che la presenza di strutture sanitarie efficienti e preparate è fondamentale per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.

Il Direttore Generale del San Pio, Maria Morgante, ha commentato: “Siamo profondamente commossi dalle parole di gratitudine del padre del piccolo paziente. Questo evento sottolinea l’importanza del nostro impegno nel fornire cure tempestive e di alta qualità a tutta la comunità di Sant’Agata dei Goti. Continueremo a lavorare con dedizione per garantire la massima qualità e sicurezza nei nostri servizi”.