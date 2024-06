A Angri, intorno alle 13 di ieri, una situazione di panico si è verificata quando un’automobile è stata avvolta dalle fiamme e successivamente carbonizzata in via Badia, nei pressi della caserma dei carabinieri della stazione locale.

La Situazione di Emergenza

La presenza di un’auto in fiamme ha causato grande paura tra i passanti, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto ai vigili del fuoco per un intervento urgente. Sul posto è giunta una squadra proveniente dal distaccamento di Nocera Inferiore, che è riuscita a domare e spegnere l’incendio in pochi minuti.

Fortuna per gli Occupanti dell’Auto

Fortunatamente, all’interno dell’auto c’erano due persone, un uomo e una donna, che per loro fortuna non hanno riportato ferite. La prontezza dei vigili del fuoco nel domare le fiamme ha scongiurato il peggio, evitando potenziali danni alle persone e ai beni circostanti.

Misure di Sicurezza Aggiuntive

I caschi rossi hanno anche raffreddato alcune sterpaglie vicine all’area interessata dall’incendio, al fine di prevenire ulteriori rischi e ripercussioni negative sull’ambiente circostante.

Indagini sull’Origine dell’Incendio

È importante capire l’origine delle fiamme, che molto probabilmente potrebbero essere state causate da un corto circuito. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e prendere eventuali misure preventive per evitare situazioni simili in futuro.