Un grave incidente ha scosso il quartiere Tiburtino di Roma nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno 2024. Intorno alle 14:30, un’automobile ha preso fuoco presso un distributore di benzina all’altezza del civico 1641 di via Tiburtina, causando gravi conseguenze per la conducente e un malore al benzinaio presente sul posto.

Lo Scoppio e il Rogo: Automobile in Fiamme

L’incidente si è verificato mentre la conducente stava ultimando le operazioni di rifornimento carburante. All’improvviso, l’automobile ha iniziato a prendere fuoco, generando panico tra i presenti. La scena è stata immediatamente segnalata alle autorità, e nel giro di pochi minuti sono intervenuti i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale, sezione IV Gruppo Tiburtino.

Come Sta la Donna al Volante

All’interno del veicolo, al posto di guida, si trovava una donna di 59 anni. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno trovato la donna in condizioni critiche. È stata estratta dal mezzo in fiamme dai vigili del fuoco e immediatamente affidata alle cure del personale sanitario. La donna ha riportato ustioni sull’80% del corpo ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è presente un centro specializzato per grandi ustioni. Al momento, si trova ancora in condizioni gravissime, sottoposta a cure intensive da parte di medici e infermieri.

La Reazione del Benzinaio

Oltre alla conducente, anche il benzinaio ha accusato un malore in seguito all’incendio, probabilmente a causa dello shock e dell’inalazione di fumo. Anche lui è stato assistito dai soccorritori presenti sul posto.

La Dinamica dell’Incendio

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incendio e le cause che hanno portato al terribile incidente. Gli agenti della Polizia Locale hanno posto sotto sequestro l’automobile coinvolta e stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari. Le indagini sono ancora in corso, e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire esattamente quanto accaduto.