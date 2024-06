Un terribile incidente avvenuto oggi intorno all’ora di pranzo presso il casello autostradale di Rosignano, sull’A12 Roma-Genova, ha provocato la morte di tre persone e il blocco della circolazione. La dinamica del sinistro appare chiara dalle prime ricostruzioni: un’auto lanciata ad altissima velocità si è schiantata contro le vetture in coda, scatenando una carambola devastante che ha coinvolto altre due auto. Una delle vittime è un bambino di soli due anni.

L’impatto è stato talmente violento che le due auto coinvolte si sono ribaltate, travolgendo e distruggendo la struttura del casello. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, stanno ancora operando per mettere in sicurezza l’area e per assistere i feriti.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, l’auto incriminata, viaggiando a una velocità estremamente elevata, ha urtato violentemente due veicoli che erano in fila al casello. La forza dell’urto ha provocato il ribaltamento delle vetture coinvolte, che sono andate a colpire la struttura del casello, causando danni ingenti.

I due occupanti dell’auto responsabile dell’incidente sono deceduti sul colpo, così come uno degli occupanti delle auto tamponate. Altre cinque persone sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate d’urgenza agli ospedali più vicini. Tra i feriti, le condizioni di alcuni sono particolarmente critiche.

Danni e Interventi

La struttura del casello di Rosignano ha subito danni estremamente gravi e risulta praticamente distrutta. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per gestire le operazioni di soccorso e per cercare di ripristinare la viabilità. La polizia stradale ha chiuso temporaneamente l’accesso al tratto autostradale interessato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per avviare le indagini sulla dinamica precisa dell’incidente.