Ieri mattina lungo l’autostrada del Mediterraneo a Campagna si è verificato un rocambolesco incidente stradale. Un’automobile, una Suzuki bianca, si è ribaltata mentre percorreva la corsia sud in una galleria, verso l’uscita di Campagna. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le persone coinvolte non sono in pericolo di vita.

Dinamica dell’Incidente

L’automobile è finita prima contro il marciapiede della carreggiata e poi si è ribaltata, percorrendo capovolta molti metri sull’asfalto e riportando ingenti danni alla carrozzeria. Gli automobilisti presenti hanno subito allertato i soccorritori e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti numerosi agenti della polizia stradale di Eboli, diretti dall’ispettore Giovanni D’Aria, che hanno immediatamente soccorso i feriti insieme al personale sanitario del 118 del Vopi e della Croce Rossa, dei distaccamenti di Eboli e di Serre.

Feriti e Soccorso

Tre persone sono state coinvolte nell’incidente: la conducente dell’automobile, il marito e un bambino. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, non sono in pericolo di vita. Il personale del 118 con le ambulanze e un’auto medica ha prontamente provveduto a trasportare i malcapitati in ospedale, dove sono stati medicati e sottoposti agli accertamenti sanitari necessari.

Indagini in Corso

Gli agenti hanno chiuso il tratto di autostrada interessato dall’incidente e hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. La causa del sinistro stradale sembra essere una manovra azzardata dell’automobilista alla guida della Suzuki. È stata una fortuna che nell’incidente non siano stati coinvolti altri veicoli oltre la Suzuki.

Disagi per gli Automobilisti

L’incidente ha causato disagi per gli automobilisti, che sono stati costretti ad attendere che la polizia stradale completasse i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente e che il veicolo coinvolto fosse rimosso per consentire la ripresa della circolazione sull’autostrada.