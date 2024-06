Nella notte appena trascorsa, un incidente di natura rocambolesca ha scosso la città di Salerno. Un’automobile si è schiantata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento, creando un episodio di forte impatto. L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Trento, sul lungomare di Salerno. Le cause esatte dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento, ma sembra che il conducente della vettura abbia perso il controllo del veicolo. Dopo aver impattato e divelto alcuni dissuasori posti sul marciapiedi, l’auto ha terminato la sua corsa contro la vetrina dell’esercizio commerciale, per poi ribaltarsi su un fianco.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estrarre il conducente dall’abitacolo dell’auto. Fortunatamente, l’uomo coinvolto nell’incidente non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti anch’essi sul luogo dell’incidente.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso al fine di determinare l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le cause che hanno portato al grave incidente.