Paura e disagi nei pressi del casello Avellino Est dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Una famiglia di quattro persone è riuscita appena in tempo a uscire dalla loro auto che aveva preso fuoco. L’incidente è avvenuto nell’area del comune di Manocalzati, e ha visto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

L’Incidente

L’episodio si è verificato mentre la famiglia, originaria di Sturno, era in viaggio verso la provincia di Salerno. Durante il tragitto, la loro vettura ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intero veicolo, creando momenti di grande tensione. Fortunatamente, tutti i membri della famiglia, composti da marito, moglie e due figli, sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare alcuna ferita.

Intervento dei Vigili del Fuoco

All’uscita del casello, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. I “caschi rossi”, come vengono spesso chiamati, hanno domato le fiamme e impedito che il fuoco si propagasse ulteriormente, garantendo così la sicurezza degli automobilisti in transito e prevenendo ulteriori danni.

Sicurezza e Prevenzione

Questo episodio sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza stradale e della prontezza di riflessi in situazioni di emergenza. Grazie alla loro rapida reazione, la famiglia ha evitato conseguenze ben peggiori. È anche un promemoria dell’efficacia e del coraggio dei vigili del fuoco, sempre pronti a intervenire in situazioni critiche per proteggere la vita e i beni dei cittadini.