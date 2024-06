Un drammatico incidente ha coinvolto un allevatore di 48 anni di Castel Baronia, che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Moscati di Avellino dopo essere stato incornato dal suo toro. L’uomo è stato soccorso immediatamente da altre persone presenti e successivamente è stato trasferito in ambulanza all’ospedale cittadino.

Gravità delle Ferite

Al momento del ricovero, al 48enne sono state riscontrate varie fratture, tra cui una più grave alla gamba, oltre a numerose ferite su diverse parti del corpo. Le ferite sono state considerate serie, e l’uomo rimane sotto stretta osservazione del personale medico del Moscati.

Rischio per la Vita

L’incidente ha messo in serio pericolo la vita dell’allevatore di Castel Baronia, che ha rischiato conseguenze ancora più gravi a causa dell’attacco del toro. La prontezza dei soccorsi e l’intervento tempestivo dell’equipe medica sono stati cruciali nel garantire le migliori cure possibili per il paziente.