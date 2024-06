L’INPS ha recentemente rilasciato due messaggi distinti riguardanti l’assegno unico, introducendo novità significative per i nuclei vedovili e comunicando il nuovo calendario dei pagamenti per il secondo semestre del 2024. Questi aggiornamenti mirano a rendere più agevole l’accesso alle maggiorazioni per i genitori che abbiano perso il coniuge e a migliorare la gestione dei pagamenti per i beneficiari dell’assegno unico.

Novità per i Nuclei Vedovili

Una delle principali novità riguarda i genitori vedovi, che ora potranno accedere più facilmente alle maggiorazioni dell’assegno unico. Al momento della domanda, i genitori potranno fornire il codice fiscale del coniuge deceduto, semplificando così il processo di verifica del diritto alla maggiorazione. Questa novità è particolarmente importante in considerazione dell’elevato numero di beneficiari dell’assegno unico, che mensilmente ammontano a quasi 6 milioni di persone.

In caso di presentazione di una nuova domanda da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con la motivazione “altro genitore deceduto”, il sistema proporrà automaticamente la compilazione di un campo aggiuntivo con il codice fiscale del genitore deceduto erogando i pagamenti dell’assegno unico. Questo permetterà all’INPS di verificare il diritto alla maggiorazione. Inoltre, per le domande già presentate da nuclei familiari monogenitoriali, l’INPS invierà una comunicazione informando della possibilità di integrare la domanda con il codice fiscale del genitore deceduto per usufruire della maggiorazione.

Nuovo Calendario dei Pagamenti

L’INPS ha anche comunicato il nuovo calendario dei pagamenti per il secondo semestre del 2024. Generalmente, il pagamento della prima rata della prestazione avviene nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di assegno unico. Nella stessa data, viene accreditato anche l’importo delle rate spettanti in caso di conguaglio, sia a credito che a debito.

Il dettaglio delle modalità di effettuazione dei conguagli è disponibile tramite il nuovo pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, consultabile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale www.inps.it. Per accedere a queste informazioni, è necessario utilizzare la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS) o tramite gli Istituti di Patronato.

Maggiorazioni per Genitori Vedovi

Un’altra novità riguarda la gestione delle maggiorazioni per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili. La maggiorazione è riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento. Questo è possibile nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

Per le domande già presentate da nuclei familiari monogenitoriali a causa del decesso dell’altro genitore, il richiedente verrà informato della possibilità di integrare la domanda con il codice fiscale del genitore deceduto. L’integrazione può essere effettuata accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate” sul portale INPS, selezionando la voce “Modifica” e successivamente “Scheda”.

Questi aggiornamenti e novità rappresentano un passo significativo per migliorare l’accesso e la gestione dell’assegno unico, in particolare per i nuclei familiari vedovili. L’INPS continua a lavorare per semplificare le procedure e fornire supporto efficace alle famiglie italiane, garantendo al contempo una gestione trasparente e tempestiva dei pagamenti.