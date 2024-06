Il messaggio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) del 20 giugno 2024, n 2302/3, fornisce importanti aggiornamenti relativi all’assegno unico ed al calendario dei pagamenti per la misura di sostegno al reddito per nuclei familiari con figli a carico. Ecco le principali informazioni contenute nel comunicato:

Assegno Unico, Calendario dei Pagamenti per il Secondo Semestre 2024

L’INPS ha stabilito le date per i pagamenti dell’assegno unico nel secondo semestre del 2024, che avverranno nelle seguenti giornate:

17, 18, 19 luglio 2024

16, 19, 20 agosto 2024

17, 18, 19 settembre 2024

16, 17, 18 ottobre 2024

18, 19, 20 novembre 2024

17, 18, 19 dicembre 2024

Questi pagamenti avvengono di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. L’INPS procederà anche con l’erogazione delle rate dovute in caso di conguagli a debito o a credito.

Novità sulle Maggiorazioni

Il messaggio introduce anche novità relative alle maggiorazioni dell’assegno unico. In particolare, viene evidenziato che se un nucleo familiare monogenitoriale presenta una nuova domanda motivata dal decesso di uno dei genitori, è necessario compilare un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore defunto per verificare il diritto alla maggiorazione spettante.

Scadenza per la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU)

Si ricorda che la scadenza per presentare la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) è fissata al 30 giugno 2024. Questo è cruciale per coloro che non hanno aggiornato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entro il 29 febbraio 2024. Rispettare questa scadenza è fondamentale per non perdere gli arretrati e le maggiorazioni spettanti dell’assegno unico.

Come Aggiornare la DSU

Per evitare di perdere i benefici dell’assegno unico, è necessario presentare la DSU entro il termine indicato. È possibile farlo online attraverso il portale dell’INPS, accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, selezionando la voce “Modifica” e poi “Scheda”.

Il messaggio dell’INPS del 20 giugno 2024 fornisce un quadro chiaro delle prossime scadenze e dei pagamenti relativi all’assegno unico per il secondo semestre dell’anno. È fondamentale per i beneficiari rimanere aggiornati su queste disposizioni per garantire il pieno accesso agli aiuti economici previsti.