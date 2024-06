Buone notizie per le famiglie italiane che beneficiano dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) erogato dall’INPS per i figli, che a partire dal 1° luglio 2024, gli importi dell’assegno subiranno un aumento per tenere conto dell’inflazione registrata nel 2023.

Nuove Tabelle INPS

L’Istituto di Previdenza ha pubblicato le nuove tabelle che includono i livelli di reddito familiare e gli importi mensili aggiornati, applicando una variazione percentuale del +5,4% dell’indice dei prezzi al consumo dell’anno scorso.

Gli importi validi dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono i seguenti:

843,04 euro mensili per il coniuge a carico

1.475,32 euro mensili per due genitori o figure equiparate

Questi valori rappresentano un aumento medio di circa 40-50 euro al mese rispetto agli importi precedenti.

Aggiornamenti per Nuclei Monoparentali e Altre Tipologie Familiari

L’INPS ha anche aggiornato le tabelle di luglio dell’assegno per i nuclei monoparentali e altre tipologie familiari che non includono figli (come coniugi, fratelli, sorelle e nipoti). Gli importi spettanti sono specificati in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo.

Misure per Mantenere il Potere d’Acquisto

Queste nuove misure, introdotte automaticamente ogni anno, sono pensate per mantenere il potere d’acquisto delle prestazioni. Grazie a questi aggiornamenti, molte famiglie potranno beneficiare di un maggiore sostegno economico nei prossimi 12 mesi.

Verifica dei Requisiti e Presentazione delle Domande

È comunque essenziale che le famiglie verifichino i requisiti necessari e presentino domanda all’INPS per ottenere gli assegni spettanti. Questo assicura che possano usufruire dei benefici economici previsti.

L’aggiornamento degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare rappresenta un importante passo avanti nel supporto alle famiglie italiane, offrendo un sostegno economico adeguato alle esigenze attuali e ai costi della vita.