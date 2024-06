Le novità riguardanti i sussidi destinati alle famiglie attirano sempre grande attenzione, specialmente in tempi di difficoltà come quelli che stiamo vivendo, e l’aumento dell’assegno familiare Inps fino a 1600 euro è una boccata d’ossigeno. Tra pandemia e aumenti dei prezzi, le famiglie hanno dovuto affrontare molte sfide, rendendo il sostegno finanziario ancora più cruciale.

L’Assegno Nucleo Familiare dell’INPS riveste un ruolo fondamentale in questo contesto, offrendo un supporto economico a famiglie con figli a carico. Recentemente, l’INPS ha rivisto gli importi dell’assegno familiare, comunicando le novità tramite una circolare ufficiale.

Aggiornamento dei Livelli di Reddito Familiare

La circolare numero 65 del 15 maggio 2024 ha trasmesso la tabella con i nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025. Questi livelli sono stati rivalutati in base all’andamento dell’inflazione e del potere d’acquisto, calcolati dall’Istat.

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ha registrato un aumento del 5,4% tra il 2022 e il 2023. Di conseguenza, i livelli di reddito familiare sono stati adeguati per la corresponsione dell’assegno.

Esempi di Importi dell’Assegno Familiare

La tabella completa con tutte le casistiche è disponibile negli allegati della circolare sull’apposito portale dell’INPS. Tuttavia, possiamo dare qualche esempio per illustrare come variano gli importi dell’assegno in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito.

Una famiglia composta da due soggetti maggiorenni inabili diversi dai figli, con un reddito familiare al di sotto di 33.274,22 euro, ha diritto a 98 euro di assegno.

Se le persone comprese nel nucleo familiare sono tre, l’importo dell’assegno sale a 254,79 euro.

In generale, più numeroso è il nucleo familiare e più alto sarà l’assegno corrisposto.

Questi aggiornamenti rappresentano un importante sostegno per le famiglie italiane, fornendo un aiuto concreto per affrontare le sfide economiche quotidiane.