Lunedì, a partire dalle ore 8, i lavoratori delle cooperative sociali che operano nelle strutture sanitarie territoriali della ASL Na 1 incroceranno le braccia per 24 ore. Lo sciopero, proclamato dalle sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, è deciso a seguito del fallimento della procedura di raffreddamento presso la prefettura di Napoli.

Motivi dello Sciopero

I sindacati denunciano l’atteggiamento intransigente della direzione generale della ASL Na 1, che avrebbe rifiutato il confronto e non avrebbe mantenuto le garanzie promesse. Gli operatori socio-sanitari, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali e psicologi delle cooperative Gesco, Era, Icaro, Proodos e Sol.co, che per oltre un decennio hanno supportato il servizio pubblico in periodi di blocco delle assunzioni, rischiano ora di perdere il lavoro.

Servizi Essenziali Garantiti

Durante lo sciopero, i cittadini partenopei subiranno la sospensione dei servizi offerti dai lavoratori delle cooperative, ad eccezione di quelli considerati essenziali, che saranno comunque garantiti.

Manifestazione e Presidio

Nella stessa giornata di lunedì, dalle 10 alle 13, si terrà un presidio di 200 lavoratori presso la sede del Consiglio regionale della Campania, situata all’isola F 13 del Centro Direzionale. Alla manifestazione parteciperanno i responsabili del Terzo Settore delle tre federazioni sindacali: Marco D’Acunto di Fp Cgil, Vincenzo Migliore di Cisl Fp e Vincenzo Torino di Uil Fpl.

Richieste e Contestazioni dei Sindacati

I sindacati sottolineano come vi sia una legge che permette alle ASL e alle aziende ospedaliere di riservare il 50% dei posti disponibili a concorso agli operatori delle cooperative che hanno prestato servizio durante la pandemia. Questa legge è stata recepita dal Consiglio regionale della Campania tramite una mozione approvata lo scorso febbraio, che estende tale possibilità anche ai concorsi in corso. Nonostante ciò, la direzione generale della ASL Na 1 sembra non voler rispettare queste disposizioni, mettendo a rischio la stabilità occupazionale dei lavoratori delle cooperative.