A Napoli cresce il disappunto per i frequenti guasti agli ascensori pubblici, in particolare quelli legati al trasporto pubblico, che stanno creando seri disagi alle persone con disabilità e mobilità ridotta. La consigliera regionale indipendente Marì Muscarà ha denunciato la situazione, definendola «inaccettabile».

Situazione Critica nelle Stazioni della Metropolitana

La consigliera Muscarà ha evidenziato come l’ascensore della linea 1 a Piazza Medaglie d’Oro sia fuori uso da un anno, e ha segnalato un recente guasto anche alla stazione di Salvator Rosa. «Impossibile per i disabili usufruire della metropolitana a Medaglie d’Oro da un anno, e ora anche in altre stazioni», ha dichiarato, sottolineando come questo rappresenti non solo un ostacolo alla mobilità, ma una vera e propria discriminazione. «L’inclusione di cui tanto si parla è solo un’illusione se i servizi essenziali come la metropolitana non sono accessibili a tutti».

Monte Echia: Un Altro Ascensore Fuori Uso

Anche l’ascensore di Monte Echia, inaugurato appena due mesi fa e già al centro di polemiche per l’introduzione del pagamento, è ora fuori uso. Luca Simeone, dell’associazione “Napoli Pedala”, ha ironizzato amaramente sulla situazione: «Ricordate quando ci dissero che il pagamento e la vigilanza 24 ore su 24 avrebbero garantito la funzionalità? E invece…».

Le Critiche e le Richieste delle Associazioni

Le principali criticità si concentrano sull’ascensore della linea 1 a Piazza Medaglie d’Oro, guasto da un anno, e sul recente guasto all’ascensore di Salvator Rosa. La situazione è stata amplificata sui social media, con video come quello del giovane Andrea, che ha denunciato al Comune di Napoli il guasto dell’ascensore della linea 1 a Piazza Medaglie d’Oro mentre era in sedia a rotelle.

Necessità di Interventi Immediati

La situazione degli ascensori guasti a Napoli è critica e richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini. La mancanza di interventi tempestivi per la riparazione degli ascensori guasti è una questione che le associazioni dei disabili napoletani stanno sollevando con forza. Nei prossimi giorni, sicuramente, l’argomento tornerà al centro del dibattito pubblico, con la speranza che le istituzioni rispondano rapidamente e in modo efficace alle esigenze dei cittadini.