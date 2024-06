Con l’arrivo di luglio 2024, si aprono opportunità per chi intende migliorare la propria abitazione grazie ai nuovi bonus casa disponibili. Questi incentivi, promossi dal governo, offrono vantaggi fiscali significativi per ristrutturare, aumentare l’efficienza energetica, migliorare la sicurezza sismica e abbattere le barriere architettoniche. Vediamo nel dettaglio quali sono i bonus disponibili e come è possibile ottenerli.

Bonus Ristrutturazioni 2024

Il Bonus Ristrutturazioni è uno dei nuovi incentivi di lulgio più popolari tra i contribuenti italiani. Esso offre una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione è calcolata su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Ad esempio, una spesa di 90.000 euro permette di detrarre 45.000 euro dall’Irpef, suddivisi in dieci quote annuali di pari importo.

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno in Italia. L’agevolazione si estende a chi possiede diritti reali o personali di godimento sugli immobili, come proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, locatari e comodatari. Gli interventi ammissibili includono manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, incluse le pertinenze.

Bonus Verde Luglio 2024

Il Bonus Verde offre una detrazione Irpef del 36% sulle spese per la sistemazione a verde di aree private, inclusi impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, è uno dei nuovi incentivi di luglio. La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le spese devono essere pagate con strumenti tracciabili come bonifici bancari o postali. Questo bonus è rivolto a chi possiede o detiene l’immobile oggetto degli interventi.

Bonus Barriere Architettoniche Luglio 2024

Il Bonus Barriere Architettoniche prevede una detrazione Irpef del 75% sulle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e si applica su importi massimi che variano da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio. È possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Gli interventi coperti includono l’installazione di ascensori, montacarichi, rampe e l’automazione di impianti per migliorare l’accessibilità.

Sismabonus 2024

Il Sismabonus è rivolto a chi effettua interventi antisismici su edifici. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è del 50%, calcolata su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, suddivisa in cinque quote annuali di pari importo. Se gli interventi riducono il rischio sismico di 1 o 2 classi, la detrazione aumenta rispettivamente al 70% o 80%. Possono beneficiarne i contribuenti soggetti all’Irpef e all’Ires per interventi su immobili residenziali e produttivi situati in zone sismiche 1, 2 e 3.

Bonus Mobili Luglio 2024

Il Bonus Mobili aluglio prevede una detrazione Irpef per l’acquisto di nuovi mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile in ristrutturazione. La detrazione è calcolata su un massimo di 8.000 euro per il 2023 e di 5.000 euro per il 2024, includendo le spese di trasporto e montaggio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e i pagamenti devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Possono beneficiarne coloro che acquistano mobili ed elettrodomestici nuovi entro il 31 dicembre 2024 e hanno iniziato interventi di ristrutturazione dal 1º gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Questi bonus rappresentano un’importante opportunità per migliorare le proprie abitazioni, rendendole più sicure, efficienti e confortevoli. Approfittare di queste agevolazioni può portare significativi risparmi e contribuire al miglioramento del patrimonio edilizio del paese.