L’Italia si prepara ad affrontare una delle più intense ondate di caldo dell’estate con l’arrivo dell’anticiclone africano Minosse. Secondo le previsioni di 3B Meteo, Minosse inizierà a influenzare il clima sul Mediterraneo già da lunedì, con un progressivo aumento delle temperature che culminerà tra mercoledì e venerdì della prossima settimana.

Temperature in Aumento

Le previsioni indicano che il termometro toccherà i 40 gradi in diverse regioni del Centro e del Sud Italia. Le aree più colpite saranno le zone interne della Sicilia, della Puglia e della Sardegna, dove il caldo sarà particolarmente torrido a causa della bassa umidità. Al Nord, le temperature saranno leggermente inferiori, ma non si esclude che si possano registrare punte superiori ai 35 gradi, aggravate da un’alta umidità dovuta ai terreni ancora intrisi di pioggia recente. In queste regioni, il disagio percepito sarà accentuato dall’afa.

Condizioni Meteorologiche

Durante il periodo di massimo calore, il tempo rimarrà stabile e soleggiato quasi ovunque. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel corso del weekend. L’arrivo di alcuni temporali, soprattutto al Nord, potrebbe portare a una graduale diminuzione delle temperature.

Previsioni a Lungo Termine

Il grande caldo potrebbe iniziare a diminuire a partire da giovedì 20 giugno, quando correnti di aria fresca provenienti dal Nord Europa potrebbero “bucare” l’anticiclone Minosse. Questo potrebbe provocare fenomeni meteorologici estremi, come nubifragi e grandinate, in particolare nel Nord Ovest. Tuttavia, queste previsioni necessitano di ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Raccomandazioni per Affrontare il Caldo

Di fronte a questa ondata di caldo, è importante prendere alcune precauzioni per mitigare i rischi per la salute. Si consiglia di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, di mantenersi idratati bevendo molta acqua e di indossare abiti leggeri e di colore chiaro. Particolare attenzione va riservata alle persone più vulnerabili, come anziani e bambini, che possono soffrire maggiormente per le alte temperature.