Torre del Greco, una delle città più popolose della Campania, ha ufficialmente ottenuto lo status di “città turistica”. Questo riconoscimento, approvato tramite una delibera della giunta comunale, rappresenta una svolta significativa per la comunità locale e apre la strada a nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio.

Il Significato della Delibera

Il sindaco Luigi Mennella ha sottolineato l’importanza di questa decisione: «Una decisione doverosa e di grande importanza per la nostra città, in quanto ci consentirà di promuovere una serie di iniziative volte alla valorizzazione del nostro territorio, oltre a permetterci di poter adire ad appositi finanziamenti dedicati proprio allo sviluppo dell’offerta turistica». Con queste parole, Mennella ha evidenziato i vantaggi immediati e futuri derivanti dallo status di città turistica.

I Criteri di Classificazione

La classificazione di Torre del Greco come città turistica si basa su criteri stabiliti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e recepiti dalla Regione Campania. Due sono i criteri principali considerati:

Categoria Turistica Prevalente: Questa misura la vocazione turistica potenziale del comune, tenendo conto di fattori geografici (come la vicinanza al mare e l’altitudine) e antropici (come la dimensione urbana).

Densità Turistica: Questa è espressa attraverso vari indicatori statistici comunali che valutano la presenza di infrastrutture, i flussi turistici e l’incidenza locale di attività produttive e livelli occupazionali nel settore turistico e culturale.

Le Opportunità per Torre del Greco

Il riconoscimento di Torre del Greco come città turistica offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, permette alla città di accedere a specifici finanziamenti destinati allo sviluppo turistico, che possono essere utilizzati per migliorare le infrastrutture, promuovere eventi culturali e attrarre un numero maggiore di visitatori sia dall’Italia che dall’estero.

Inoltre, questo status rafforza la posizione di Torre del Greco tra le località di interesse turistico della provincia di Napoli, equiparandola ad altri comuni già riconosciuti per le loro attrazioni geografiche e culturali.