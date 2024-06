L’anticiclone Scipione è arrivato in Italia, portando con sé ondate di caldo africano che faranno salire le temperature fino a picchi di 40°C. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, ha confermato che questo aumento delle temperature è dovuto alla formazione di una lacuna barica tra le isole Canarie, il Marocco e la Penisola Iberica. Questa area depressionaria, attraverso la rotazione delle correnti in senso antiorario, spinge masse d’aria subtropicali continentali direttamente dal Sahara verso l’Italia. Attraversando il Mediterraneo, queste masse d’aria si caricano di elevata umidità, accentuando la sensazione di caldo afoso.

Previsioni per i Prossimi Giorni

Nei prossimi giorni, le temperature saliranno notevolmente. Il picco del caldo è atteso tra venerdì e sabato al Centro-Nord e tra domenica e lunedì al Sud. La Pianura Padana, i fondovalle alpini e le pianure interne del Centro saranno particolarmente umide, rendendo il caldo ancora più opprimente.

Mercoledì 5 Giugno

Nord: Soleggiato e caldo.

Centro: Soleggiato e caldo.

Sud: Qualche rovescio su Sicilia e Calabria.

Giovedì 6 Giugno

Nord: Soleggiato con caldo estivo; temporali sulle Dolomiti.

Centro: Soleggiato con caldo estivo.

Sud: Sole e clima caldo.

Venerdì 7 Giugno

Nord: Soleggiato con caldo estivo; a tratti velato.

Centro: Soleggiato con caldo estivo.

Sud: Sole e clima caldo.

Evoluzione delle Temperature

Venerdì e Sabato (Centro-Nord): Le temperature raggiungeranno i 34°C a Terni e i 33°C ad Ascoli Piceno, Forlì e Macerata.

Domenica e Lunedì (Sud): Le temperature supereranno i 35°C, con valori estremi a Oristano e Taranto (36-37°C). In Sicilia, particolarmente a Cefalù, e in Puglia, specialmente a Bari e nel foggiano, si prevedono temperature fino a 39-40°C.

Condizioni Meteo Specifiche

Triveneto: Qualche nuvola, con possibilità di brevi acquazzoni.

Sicilia e Puglia: Modesta instabilità con possibili piovaschi.

Domenica: Temporali al Nord e nubi al Centro, mentre al Sud un ulteriore afflusso di aria calda dai quadranti meridionali spingerà le temperature fino a 39-40°C.

Tendenza per il Weekend

Durante il weekend, il sole dominerà gran parte del Paese con temperature in aumento fino a 37-40°C. Domenica, però, sono previsti numerosi temporali al Nord, che potrebbero portare un momentaneo sollievo dal caldo.