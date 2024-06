Un uomo arrestato in connessione con una rapina a mano armata avvenuta lo scorso mese di maggio in una parafarmacia di Poggiomarino. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli e del commissariato di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.

Secondo le indagini, l’arrestato sarebbe responsabile, insieme a un complice ancora non identificato, di una rapina pluriaggravata avvenuta il 7 maggio. I due malviventi, armati e a bordo di uno scooter con una targa rubata, hanno preso di mira la parafarmacia, seminando il panico tra i presenti.

L’uomo, arrestato con l’accusa di rapina e ricettazione, è trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale. Le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare il secondo autore del crimine. Questo arresto rappresenta un passo significativo verso la giustizia per le vittime della rapina e un importante risultato per le autorità impegnate nella lotta contro la criminalità nella regione.

Contesto e Dettagli dell’Operazione

Il 7 maggio, i rapinatori sono entrati nella parafarmacia armati, minacciando il personale e i clienti presenti. Il crimine è stato reso ancora più grave dall’uso di armi da fuoco e dalla premeditazione dimostrata nell’utilizzare uno scooter con una targa rubata. Questi elementi hanno aggravato le accuse nei confronti dell’arrestato, giustificando la misura cautelare più severa.

Le autorità hanno avviato subito un’intensa attività investigativa, raccogliendo prove e testimonianze che hanno portato all’identificazione di uno dei responsabili. Il lavoro congiunto della squadra mobile della Questura di Napoli e del commissariato di Pompei ha permesso di ricostruire i movimenti dei sospettati e di rintracciare l’arrestato.