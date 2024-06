Il nuovo ristorante McDonald’s di Casoria, situato in Via Nazionale delle Puglie angolo Via Ventotene, aprirà ufficialmente domenica 30 giugno. Per celebrare l’inaugurazione, è stata organizzata una festa speciale aperta a tutti, con numerose attività e momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli.

Un Ristorante Moderno e Funzionale

Il nuovo McDonald’s di Casoria è dotato di una doppia corsia McDrive, che permette ai clienti di ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Questo sistema innovativo riduce i tempi di attesa e rende l’esperienza di acquisto più efficiente. Il ristorante dispone di 231 posti a sedere tra interno ed esterno, garantendo ampio spazio per tutti i visitatori.

Innovazione e Comodità: Kiosk Digitali e Servizio al Tavolo

All’interno del ristorante sono presenti kiosk digitali che permettono di effettuare ordini in autonomia. Questi dispositivi consentono ai clienti di personalizzare le ricette e modificare le quantità degli ingredienti secondo i propri gusti. Dopo aver completato l’ordine ai kiosk, i clienti possono accomodarsi dove preferiscono e attendere che il personale di McDonald’s porti loro i prodotti direttamente al tavolo. Inoltre, è possibile ordinare e gustare i pasti richiedendoli direttamente dal proprio tavolo tramite l’app McDonald’s.

Spazi Dedicati ai Bambini

Per rendere l’esperienza ancora più piacevole per le famiglie, il nuovo McDonald’s di Casoria dispone di uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna. Questi spazi permettono ai più piccoli di divertirsi mentre i genitori si godono il pasto in tranquillità.

Orari di Apertura e Servizi Disponibili

Il ristorante sarà aperto da lunedì a giovedì dalle 7:30 alle 24:00 e da venerdì a domenica dalle 7:30 alle 02:00. La doppia corsia Drive sarà operativa da domenica a giovedì dalle 7:30 alle 4:00 e venerdì e sabato h24. Inoltre, sarà disponibile il servizio McDelivery per chi preferisce gustare i prodotti McDonald’s comodamente a casa propria.