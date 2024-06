Un giovane di 21 anni ha perso la vita questo pomeriggio sulla spiaggia di Nettuno, nei pressi di Viale Giacomo Matteotti. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, quando la bagnina di servizio ha notato il giovane in difficoltà in acqua e si è immediatamente tuffata per tentare di salvarlo.

Il Tentativo di Salvataggio

La bagnina, agendo prontamente, è riuscita a raggiungere il giovane e a portarlo a riva. Purtroppo, nonostante i suoi sforzi, per il 21enne di origine indiana non c’era più nulla da fare. I tentativi di rianimazione non hanno avuto successo e il giovane è stato dichiarato morto per affogamento.

Intervento delle Autorità

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Anzio Nettuno. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure necessarie per gestire la situazione. La salma del giovane è stata sottoposta a sequestro, come previsto in questi casi, e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso.

Indagini in Corso

L’autopsia sarà cruciale per confermare la causa della morte e per escludere eventuali altre concause che potrebbero aver contribuito alla tragedia. Le indagini proseguiranno per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto e per comprendere se ci siano stati eventuali fattori esterni che hanno determinato l’affogamento.