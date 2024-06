Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, preoccupati per la salute di alcuni cani che si sentivano latrare a distanza, la Polizia Locale di Napoli e il personale dell’ASL Napoli 1 hanno scoperto un canile abusivo. L’operazione si è svolta in via Caifano, dove sono trovati 13 cani di varie razze tenuti in condizioni igieniche precarie.

L’Intervento delle Autorità

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unità di San Giovanni, con il supporto dell’ASL Napoli 1, sono intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione. Al loro arrivo, hanno accertato l’esistenza di un canile non autorizzato. I 13 cani presenti, visibilmente trascurati, sono immediatamente soccorsi e affidati a un’associazione non profit specializzata nel recupero e nella cura di animali.

Misure Adottate

La Polizia Locale ha sequestrato l’area di 200 metri quadrati dove era situato il canile abusivo. Il titolare del canile è denunciato per le condizioni in cui teneva gli animali e per l’assenza delle necessarie autorizzazioni. L’associazione che ha preso in custodia i cani si occuperà del loro recupero, fornendo cure adeguate e cercando di ristabilire la loro salute e benessere.

Reazioni e Prossimi Passi

La scoperta di questo canile abusivo ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. L’intervento delle forze dell’ordine è stato accolto positivamente dalla comunità, che spera in una maggiore vigilanza per prevenire simili situazioni in futuro. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire che i colpevoli siano adeguatamente puniti.