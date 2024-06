L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha annunciato la sospensione della circolazione lungo una tratta della linea Napoli-Sarno della Circumvesuviana a causa di problemi tecnici verificatisi presso la stazione di Pollena. Questa interruzione sta causando notevoli disagi per i pendolari e i viaggiatori abituali della linea.

La Comunicazione dell’EAV

In una nota ufficiale, l’EAV ha precisato: “Causa problemi tecnici presso la stazione di Pollena, i treni in partenza da Napoli limiteranno la corsa a Cercola e i treni in partenza da Sarno limiteranno la corsa a Sant’Anastasia”. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario.

Impatti per i Viaggiatori

L’interruzione della tratta significa che:

I treni in partenza da Napoli termineranno la corsa a Cercola.

I treni in partenza da Sarno termineranno la corsa a Sant’Anastasia.

Di conseguenza, i viaggiatori dovranno trovare mezzi alternativi per coprire la distanza tra Cercola e Sant’Anastasia. Questo potrebbe comportare l’utilizzo di autobus sostitutivi o altri mezzi di trasporto pubblico.

Soluzioni Temporanee

L’EAV sta lavorando per risolvere i problemi tecnici il più rapidamente possibile. Nel frattempo, i viaggiatori sono invitati a pianificare percorsi alternativi e a consultare gli aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali ufficiali dell’EAV, tra cui il sito web e le pagine social.

Informazioni Aggiuntive e Assistenza

Per ulteriori informazioni e assistenza, i passeggeri possono contattare il servizio clienti dell’EAV. Si consiglia inoltre di prestare attenzione agli avvisi nelle stazioni e alle comunicazioni del personale ferroviario per aggiornamenti sulla situazione.