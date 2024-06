Un’auto ha preso fuoco sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto che attraversa il comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il vano motore del veicolo ha improvvisamente preso fuoco, causando grande apprensione tra gli occupanti. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti sul posto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata. L’auto, con a bordo un padre e suo figlio provenienti da Lecce e diretti a Napoli, è stata completamente avvolta dalle fiamme, ma fortunatamente gli occupanti sono riusciti ad abbandonare il veicolo in tempo, riportando solo un grande spavento e nessuna ferita.

L’intervento rapido e efficace dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio senza che questo si propagasse ulteriormente, evitando così potenziali danni maggiori e garantendo la sicurezza degli altri utenti della strada. Nonostante l’incidente, non si sono registrati particolari disagi alla circolazione, grazie anche alla tempestiva gestione della situazione da parte delle autorità competenti.

La causa dell’incendio non è ancora stata determinata con certezza, ma le prime ipotesi parlano di un possibile guasto al motore. Le indagini sono in corso per accertare le esatte dinamiche dell’accaduto.

Questo episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, ricorda l’importanza della manutenzione regolare dei veicoli e della prontezza d’intervento in situazioni di emergenza. La prontezza e la professionalità dei Vigili del Fuoco sono state determinanti nel garantire che l’incidente non si trasformasse in una tragedia.