Un incidente marittimo ha scosso il porto di Marina Piccola nel Comune di Sorrento, quando la motonave Europa Jet, durante una manovra di ormeggio, ha urtato il molo esterno. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i 12 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio presenti a bordo.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l’Europa Jet, proveniente da Capri, ha colpito con la prua i respingenti della banchina, causando danni sia all’imbarcazione che al pontile. L’urto è stato abbastanza forte da richiedere l’intervento immediato della Guardia Costiera del locale Ufficio Marittimo di Sorrento.

I militari, giunti prontamente sul posto, hanno verificato lo stato di salute di passeggeri ed equipaggio, riscontrando che nessuno aveva riportato ferite. Tuttavia, per motivi di sicurezza, hanno disposto il fermo immediato della motonave e l’interdizione del pontile danneggiato.

Indagini in Corso

Le autorità marittime competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente. Saranno esaminati diversi fattori, inclusi eventuali errori umani, condizioni meteorologiche e possibili malfunzionamenti tecnici dell’imbarcazione.

Misure per il Traffico Marittimo

Per minimizzare i disagi, il traffico marittimo destinato al pontile esterno è stato temporaneamente dirottato verso le banchine interne del porto di Sorrento. Questo provvedimento garantirà la continuità dei servizi senza arrecare ulteriori problemi ai passeggeri.

Implicazioni dell’Incidente

L’evento ha sottolineato l’importanza della sicurezza nelle operazioni di ormeggio, specialmente in porti con traffico intenso come quello di Sorrento. Le autorità marittime hanno ribadito la necessità di rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro.