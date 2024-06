Momenti di paura nelle acque di Marechiaro, nei pressi della baia della Gaiola e della baia di Trentaremi vicino a Nisida, dove un’imbarcazione in avaria è stata avvistata in stato di affondamento in una piccola insenatura interdetta al passaggio delle imbarcazioni.

L’Intervento di Soccorso

Le motovedette della Guardia Costiera, intervenute tempestivamente, hanno individuato una pilotina in difficoltà, che stava lentamente affondando. Con il supporto rapido di un gommone della polizia metropolitana, sono riuscite a salvare i quattro diportisti a bordo.

Le quattro persone sono state rapidamente prelevate dalla Guardia Costiera e scortate fino al porto. Da lì, sono state trasferite in ospedale per i controlli di routine, per assicurarsi che nessuno di loro avesse riportato ferite o fosse in stato di shock.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione si trovava in una zona proibita al transito delle imbarcazioni. Le cause esatte dell’avaria non sono ancora state chiarite, ma l’intervento tempestivo delle autorità ha evitato il peggio, garantendo la sicurezza dei diportisti coinvolti.

Le Dichiarazioni delle Autorità

Le autorità marittime hanno sottolineato l’importanza di rispettare le zone interdette alla navigazione e di assicurarsi che le imbarcazioni siano sempre in perfette condizioni operative prima di prendere il mare. “Questo incidente poteva avere conseguenze ben più gravi,” ha dichiarato un portavoce della Guardia Costiera. “Invitiamo tutti i diportisti a rispettare le normative vigenti e a effettuare regolari controlli di manutenzione sui loro mezzi.”