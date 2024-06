Le strade della provincia di Caserta sono state teatro di due tragici incidenti nelle ultime ore, che hanno portato alla morte di due persone, tra cui una donna di 40 anni e un giovane di appena 19 anni. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La Tragedia di Cellole

Un dramma ha sconvolto la comunità di Cellole ieri, quando Patrizia Tommasino, una 40enne del posto, ha perso la vita mentre si trovava in bicicletta a pochi metri da casa sua. L’incidente è avvenuto mentre la donna percorreva la rotonda di via Napoli.

L’Incidente

Patrizia Tommasino è stata travolta da un camion per cause ancora in corso di accertamento. Lo scontro è stato devastante: la donna è rimasta incastrata sotto le ruote del mezzo pesante. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per Patrizia non c’è stato nulla da fare. I medici del 118 e i vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno liberato il corpo, ma la donna era già deceduta.

Le Indagini

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente del camion si è fermato immediatamente per prestare soccorso e collaborare con le autorità. Le indagini sono in corso per determinare le responsabilità e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

La Tragedia di Aversa

Non lontano da Cellole, un’altra tragedia ha scosso la città di Aversa, dove Alfonso Lecce, un giovane di 19 anni, ha perso la vita in un altro incidente stradale. Le dinamiche dell’incidente sono ancora poco chiare, ma la comunità è in lutto per la perdita di un ragazzo così giovane.