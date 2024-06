In migliaia hanno affollato piscine e scivoli del nuovo parco acquatico AcquaFlash di Licola durante la giornata inaugurale, all’insegna di musica e divertimento. L’evento ha attirato un’enorme affluenza, con i cancelli che si sono aperti in mattinata per accogliere i primi visitatori, tra cui i fortunati 3000 prenotati che hanno potuto godere di due giorni a prezzi popolari grazie alla promozione sul sito ufficiale www.acqua-flash.it.

Un Investimento Importante e Nuove Opportunità di Lavoro

AcquaFlash rappresenta un significativo investimento di 15 milioni di euro e ha già creato 400 nuovi posti di lavoro. Questo progetto ambizioso non solo offre un nuovo spazio di svago per le famiglie e i giovani, ma dà anche un’importante spinta economica all’indotto della zona, contribuendo allo sviluppo locale.

Le Parole di Gianluca Vorzillo

Gianluca Vorzillo, figura chiave dietro la rinascita di AcquaFlash, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’inaugurazione: “Sono orgoglioso perché in sei mesi abbiamo fatto rinascere un grande parco acquatico e sono felice per i primi 200 posti di lavoro, oltre all’importante spinta nell’indotto della zona. Dopo Edenlandia, oggi AcquaFlash, senza dimenticare il grande lavoro di recupero e di conversione dell’ex cinodromo, acquisito da Edenlandia e che contiamo di aprire nel 2025. Mi piacerebbe diventare, insomma, il ‘restauratore’ dei parchi storici di divertimento dell’area metropolitana di Napoli”.

Il Futuro di AcquaFlash e Progetti Collegati

Il successo di AcquaFlash segna solo l’inizio di un piano più ampio di recupero e valorizzazione delle strutture di intrattenimento nella zona di Napoli. Vorzillo ha già in programma la riqualificazione dell’ex cinodromo, con l’obiettivo di inaugurarlo nel 2025. Questo progetto si aggiunge al recente rilancio di Edenlandia, consolidando la visione di Vorzillo di riportare in vita i parchi storici di divertimento della regione.