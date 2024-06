Il celebre ristorante-lido “Nicola alle Fumarole”, frequentato ogni anno da vip e celebrità di fama internazionale, è stato sequestrato ieri dai carabinieri. La struttura, situata sulla spiaggia dei Maronti, la più grande dell’isola, è stata chiusa a seguito dell’accertamento di violazioni edilizie.

L’Operazione dei Carabinieri

I militari, sotto la direzione del capitano Tiziano Laganà, hanno apposto i sigilli al noto ristorante-lido. Il sequestro è avvenuto dopo una serie di verifiche che hanno portato alla luce diverse irregolarità nelle costruzioni e ampliamenti effettuati senza le necessarie autorizzazioni. Questa operazione rientra in un più ampio sforzo delle autorità locali per garantire il rispetto delle normative edilizie e la tutela del territorio.

Una Meta di Celebrità

“Nicola alle Fumarole” è rinomato non solo per le sue delizie culinarie ma anche per essere un luogo di ritrovo per personaggi illustri. Tra i suoi frequentatori abituali si annoverano il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, l’attrice Sabrina Ferilli e l’imprenditore Lapo Elkann. La fama del ristorante è stata ulteriormente confermata dai numerosi giudizi entusiastici sui social media, come quello su Instagram che lo descrive come “un santuario di delizie culinarie e viste mozzafiato”.

Reazioni e Implicazioni

Il sequestro del ristorante ha suscitato una vasta eco, non solo tra i frequentatori abituali ma anche tra i residenti e i turisti dell’isola. La chiusura di una struttura così prestigiosa rappresenta un colpo significativo per il turismo locale, considerato il richiamo che “Nicola alle Fumarole” esercitava su visitatori di alto profilo.

La Spiaggia dei Maronti

La spiaggia dei Maronti, famosa per le sue fumarole naturali e le sorgenti termali, è una delle attrazioni principali di Ischia. La presenza di strutture ricettive come “Nicola alle Fumarole” ha sempre contribuito a valorizzare questa area. Tuttavia, le irregolarità edilizie emerse mettono in evidenza la necessità di bilanciare lo sviluppo turistico con il rispetto delle leggi e la protezione dell’ambiente.