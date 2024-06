Il Gen. Mori ed il Col. De Donno sono protagonisti indiscussi negli anni in cui lo Stato decise di affrontare con i suoi migliori uomini lo strapotere della mafia sempre più potente con a capo il boss di Corleone Totó Riina. Proprio il team di investigatori guidato dell’allora capitano Mori ad arrestare il capo dei capi nel suo bunker protetto a Corleone. Nonostante tanto impegno a favore dello Stato e dell’arma dei carabinieri, il Gen. Mori ha dovuto subire le continue azioni giudiziarie delle procure di Roma e Palermo tutte concluse con sentenze di assoluzione.

Nonostante tutto la procura di Firenze proprio nel giorno del suo 85esimo compleanno gli ha notificato l’ennesimo avviso di garanzia per i fatti accaduti in Sicilia nel 1993. Fatti che comunque non hanno mai scalfito la fiducia nelle istituzioni. Nel libro scritto a quattro mani con il collega De Donno il gen Mori ha raccontato di storie e aneddoti legati al malaffare negli appalti mafiosi “la verità sul dossier mafia-appalti” è questo il titolo del libro che martedì alle 18.30 sarà presentato nell’aula consiliare del comune di Terzigno.

A promuovere l’iniziativa è Giuseppe De Simone ex presidente del consiglio comunale di Terzigno il quale già nel 2019 ospitó i due ufficiali dei carabinieri a Terzigno per un evento sulla legalità. “sono onorato di poter riabbracciare il Gen. Mori ed il Col. De Donno – dichiara De Simone- due uomini simbolo della lotta alla mafia e contro ogni illegalità. Una opportunità anche per i giovani del nostro territorio per potersi confrontare con personalità di spessore quali sono Mori e De Donno. All’evento parteciperanno il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri, la vice sindaco Genny Falciano, il consigliere Tina Ambrosio. Interverranno come relatori Francesco Urraro, Arturo Rianna e Rosa Rosana. Sarà presente anche una delegazione di docenti e alunni dell’istituto Savio.